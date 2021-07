PGR acusada de contornar a lei para nomear chefe do Ministério Público no Norte

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A Procuradora Geral da República é acusada de contornar a lei para conseguir nomear o chefe do Ministério Público no norte. Nove dos dezoito membros do Conselho Superior do Ministério Público criticam Lucília Gago por forçar a nomeação do procurador regional do Porto.