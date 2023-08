PGR alerta para aumento de burlas com falsos telefonemas policiais

Foto: Hassan Ouajnir na Unsplash

Há um alerta da procuradoria-geral da República para o aumento de burlas com falsos telefonemas policiais. O objetivo é pedir informações e dinheiro.

Estes telefonemas estão a ser praticados por grupos internacionais de criminalidade organizada. Os destinatários são indiscriminados.



As chamadas foram identificadas a partir dos últimos dias de julho, com um aumento significativo no mês de agosto.



O telefonema é feito a dizer que há um mandado de detenção em nome da vítima. Segue-se um diálogo para a convencer a transferir dinheiro para contas que o criminoso indica.



O Gabinete de Cibercrime recomenda todo o cuidado em chamadas telefónicas de números desconhecidos.