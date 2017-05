PGR entrega investigação Baleia Azul ao DCIAP e reforça equipas

RTP 05 Mai, 2017, 22:17 / atualizado em 05 Mai, 2017, 22:29 | País

Em comunicado, a PGR afirma que a decisão surge na sequência da “análise e recolha de elementos relativa ao designado ‘Jogo da Baleia Azul’, e face à gravidade das respetivas consequências, da sua repercussão social e da especial sensibilidade e complexidade de que se reveste a investigação”.



Nestas investigações "o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3) da Polícia Judiciária, num trabalho de estreita colaboração, acordado entre as duas instituições".



A Procuradoria-Geral da República solicita “aos procuradores da República com competência na jurisdição de família e menores a sinalização de todas as situações de crianças e jovens vítimas daquele fenómeno, tendo em vista a promoção das medidas de proteção consideradas necessárias”.O Ministério Público manifesta a sua total disponibilidade para a cooperação com outras instituições na prevenção e repressão deste fenómeno criminal.



Segundo a mesma nota a PGR vai ainda incitar os magistrados,” enquanto interlocutores das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, um especial acompanhamento das situações ali sinalizadas”.



Será ainda designado “um membro do Gabinete da Procuradora-Geral, para acompanhamento, coordenação e articulação das intervenções do Ministério Público nas diversas jurisdições, com competência para a matéria em causa”.



“Foi ainda decidido que o Gabinete do Cibercrime da Procuradoria-Geral prestará todo o apoio e assessoria que seja considerada adequada à intervenção integrada do Ministério Público, e procederá ao estudo e aprofundamento do tema, promovendo a articulação com outras instituições, caso se venha a mostrar útil e necessária”, acrescenta a nota divulgada na página da internet do Ministério Público.

