A PGR avança ainda que não recebeu com agrado as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que a classificou como maquiavélica, sobre a coincidência de datas da abertura do processo do caso das gémeas e o dia em que foi conhecido o inquérito de António Costa.



Na entrevista à RTP, a procuradora-geral da República disse ainda que ficou incrédula quando ouviu a ministra da justiça dizer que o próximo PGR deveria "pôr ordem na casa".