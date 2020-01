PGR. "Faltam meios" para investigações mais complexas

"Faltam meios", sublinhou esta tarde Lucília Gago na cerimónia de abertura do Ano Judicial. A PGR refere que essa falta de meios não facilita o objetivo de dar andamento aos megaprocessos sobre crimes económicos. Lucília Gago lembrou, de resto, a importância da recuperação do produto dos crimes por parte do Estado.





Assim, no seu discurso, a Procuradora deixou a ideia de que o reforço de meios humanos e materias é também fundamental no combate à corrupção.





A cerimónia de abertura do Ano Judicial está a decorrer no Palácio da Ajuda, em Lisboa.