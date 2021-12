PGR garante cumprimento do prazo formal do pedido de extradição de Rendeiro

"O Ministério Público não deixará de formalizar o referido pedido de extradição no prazo legalmente previsto. Pese embora o limitado quadro de tradutores ao serviço da Procuradoria-Geral da República, essa circunstância não constituirá impedimento a que, no respeito do prazo a que alude o art.º 16.º da Convenção Europeia de Extradição, seja realizada a respetiva tradução", afirma o comunicado. O pedido formal de extradição tem um prazo limite de 40 dias e tem de chegar à África do Sul até 28 de dezembro, para possibilitar o prolongamento da detenção de João Rendeiro.







A diretora do Departamento de Cooperação Judiciária e relações Internacionais da PGR admitiu dificuldades no cumprimento do prazo, devido à necessidade de traduzir centenas de páginas que compõem os processos em que o ex-banqueiro está envolvido, quando o MP tem apenas dois tradutores especializados ao seu serviço, a nível nacional.





A PGR admite contrator tradutores caso a tarefa atribuída se revele impossível de realizar. "Se tal se revelar imprescindível poderá sempre recorrer-se a contratação externa para esse efeito" afirma a PGR.







O esclarecimento da PGR surge depois de o jornal Público ter noticiado a possibilidade do ex-banqueiro João Rendeiro, detido na África do Sul, poder ser libertado antes de apresentado o pedido formal de extradição, por dificuldades na tradução das decisões judiciais dos processos em que foi condenado.