PGR. Greve dos enfermeiros cumpre requisitos legais

A tutela esclarece que pediu o parecer, porque está preocupada com o facto da greve durar 40 dias e abranger o período da gripe.



O governo refere ainda que vai reunir-se com os sindicatos, na próxima quarta-feira, para discutir as propostas de consolidação do enfermeiro especialista e o reconhecimento do enfermeiro coordenador.



A greve começou no dia 22 de novembro e já levou ao cancelamento de três mil cirurgias.