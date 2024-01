PGR manda regime de dedicação plena dos médicos para Tribunal Constitucional

A Procuradoria-Geral da República encaminhou o novo regime de dedicação plena dos médicos para apreciação no Tribunal Constitucional. Estão em causa normas que colidem com o descanso e que levaram ao pedido de fiscalização feito pela Federação Nacional dos Médicos.

O novo modelo de organização do trabalho associa um horário semanal de 35 horas, a que se somam mais 5 horas e a um suplemento de 25% da remuneração base. Mas obriga a 250 horas extra por ano, mais 100 do que as que estavam em vigor.



Obriga também a nove horas de trabalho diário em vez de oito aos sábados e o fim do descanso compensatório, após turno noturno.



A decisão do Tribunal deve ser conhecida dentro de dez dias e se os juízes concluírem que há normas inconstitucionais, essas vão ser eliminadas da lei.