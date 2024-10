PGR quer equipas de magistrados dedicadas à recuperação de ativos

Foto: António Cotrim - Lusa

"Já pedi que me fosse feita uma abordagem da criação de grupos de magistrados no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) e em cada DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) regional que façam a recuperação de ativos", adiantou.



Estas equipas, salientou o novo PGR, dedicar-se-iam "quase exclusivamente" a esta área e contariam com "a ajuda do GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) da Polícia Judiciária (PJ)" na investigação dos casos.