Foto: António Cotrim - Lusa

Questionado pelos jornalistas, em Évora, sobre a disponibilidade manifestada por Luís Neves para continuar no cargo, o recém-empossado PGR elogiou o atual diretor nacional da PJ, com quem disse já ter trabalhado.



"Acho que é uma pessoa dinâmica. Se for essa a escolha do Governo, por mim está tudo bem, não sou eu que escolho", frisou.