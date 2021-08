Pico de calor previsto para sexta e sábado

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As temperaturas em Portugal voltam a subir a partir desta terça-feira, sendo que o pico de calor, avança a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA, está previsto para esta sexta e sábado. As temperaturas altas podem ser, segundo as previsões, superiores a 40 graus já este domingo.