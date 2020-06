Pico na Grande Lisboa pode ter sido atingido na semana passada

O número de recuperados ultrapassou o de novos infetados, a terceira vez que tal acontece em duas semanas.



Houve 360 recuperados nas últimas 24 horas, para um total de 23.212, e mais novos 300 infetados, para um total de 37.336.



A grande maioria dos novos casos continua concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo: 236, o que corresponde a 87 por cento dos novos casos.



No dia 14 de maio as linhas da Região Norte e Grande Lisboa estavam ao mesmo nível e foi a partir daí que as novas infeções dispararam na capital.



As autoridades garantem, no entanto, que os números na Grande Lisboa vão baixar nos próximos dias, já que as pessoas infetadas estão em isolamento.