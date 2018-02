Piloto da barra de Lisboa caiu ao mar durante operação de desembarque de navio

O comandante Pereira da Terra, da capitania do porto de Cascais, explicou que o alerta, dado por outro piloto que se encontrava na lancha, foi recebido ao início da madrugada "da queda à água de um indivíduo a sul da baía de Cascais".



Foi acionada a Polícia Marítima e a Estação Salva Vida de Cascais que quando chegaram ao local se depararam com umas "condições de mar e de vento eram muito adversas".



O piloto tinha o colete salva vidas colocado "o que facilitou as operações de busca e de recolha", que duraram cerca de "hora e meia".



As operações de resgate do corpo foram influenciadas pelo estado do mar.