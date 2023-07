Um homem morreu na queda de um hidroavião no mar, junto do Portinho do Calhau, na ilha do Pico, nos Açores.

As causas da queda do aparelho são desconhecidas. Foi aberto um processo de investigação.



O comandante dos bombeiros das Lajes do Pico diz, citando testemunhas no local, que o incidente ocorreu quando a aeronave iniciou a descolagem.



O único ocupante do hidroavião era o proprietário da aeronave.