Pilotos da aviação civil manifestam-se contra "atropelos e injustiças"

Em causa, segundo o SPAC, estão as recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores.O objetivo da manifestação é demonstrar insatisfação face aos “atropelos, injustiças e à forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos”, de acordo com o sindicato.A manifestação terá início às 8h30, em Lisboa, junto ao Terminal de Tripulações do Areeiro (TTA), e terminará no Campus da TAP.