Pinto da Costa: "Solidariedade do FC Porto com o Marega é total"

Pinto da Costa reagiu ao caso dos insultos racistas dirigidos ao jogador Moussa Marega na noite de domingo, durante a partida contra o Vitória de Guimarães. "A solidariedade do Futebol Clube do Porto com o Marega é total", garantiu o presidente do clube.