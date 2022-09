Piscinas municipais de Ansião encerradas por tempo indeterminado

"As piscinas, cobertas, encerram todos os anos entre 15 de agosto e 15 de setembro, para trabalhos de manutenção e limpeza. Este ano, decidimos não a encher de novo até que a situação de seca esteja ultrapassada", explicou António José Domingues.

Segundo o autarca, as piscinas "tinham uma afluência média mensal de 900 pessoas", com "aulas para crianças e idosos, e natação adaptada", existindo ainda protocolos com associações concelhias para a utilização do equipamento.

"Este conjunto de atividades fica, para já, suspenso", declarou António José Domingues, referindo a necessidade de perceber que a decisão é "um mal necessário" devido à seca.

António José Domingues acrescentou que em junho a Câmara tomou outras medidas para poupança de água nos serviços municipais, incluindo a lavagem de viaturas e a rega de jardins e outros espaços públicos.

A seca prolongada no continente está a afetar culturas, levou a cortes no uso da água e obrigou aldeias a serem abastecidas com autotanques.

Desde outubro de 2021 até agosto choveu praticamente metade do que seria o normal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocava no final de julho 55,2% do continente em situação de seca severa e 44,8 em situação de seca extrema. Não havia nenhum local continental que estivesse em situação normal ou em seca fraca ou mesmo em seca moderada.