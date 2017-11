PITCH congrega atenções na Web Summit

Chama-se PITCH. E é uma apresentação de ideias que dura apenas quatro minutos. Neste caso, a ideia é convencer o júri para conseguir investimento num projeto.



No primeiro painel, há uma “start-up” portuguesa e antes de subir ao palco o diretor-executivo da Pav Next conversou com o jornalista Filipe Santa-Bárbara.



Esta é a primeira “start-up” portuguesa a entrar em cena no concurso para angariar investimento.



No total são 14 as empresas nacionais que vão entrar nesta batalha de projetos no palco principal desta cimeira tecnológica.