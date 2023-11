Pizarro vai estar em mais uma ronda de negociações com sindicatos dos médicos

Foto: Estela Silva - Lusa

O ministro da Saúde anunciou esta sexta-feira que vai convocar os sindicatos dos médicos para uma nova ronda negocial, depois de as negociações terem sido interrompidas na sequência da demissão de António Costa. Apesar de estarem 30 hospitais a funcionar com constrangimentos até segunda-feira, Manuel Pizarro assegura que os serviços têm sido "capazes de dar resposta plena, com qualidade e com segurança às necessidades dos portugueses".