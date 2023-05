Pizarro confiante no "sucesso das negociações" e não teme greve dos médicos no verão

Perante os alertas da Federação Nacional dos Médicos, Manuel Pizarro responde dizendo que confia no sucesso das negociações.Sobre a morte do bebé de menos de 1 ano enquanto aguardava pela assistência médica no Algarve, o ministro da Saúde lamenta o sucedido mas destaca que nessa altura o Serviço Nacional de Saúde estava a funcionar em pleno. Manuel Pizarro quer, contudo, aguardar pela investigação das autoridades competentes.O ministro da Saúde não acredita que a ausência de uma ambulância esteja na origem do sucedido dada a alternativa de transporte aéreo.