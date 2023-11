Pizarro em véspera de nova ronda negocial. "Temos sido capazes de dar resposta plena às necessidades dos doentes"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

o governante colocou a ênfase nos "profissionais que continuam a manter as urgências a funcionar".



"Apesar das dificuldades e dos sítios onde temos constrangimentos, continua a haver dezenas e dezenas de urgências em funcionamento pleno em todo o país que estão, essas sim, sobrecarregadas por haver doentes transferidos de outros serviços que não estão em pleno", acrescentou. Questionado sobre a urgência de um entendimento na reunião do fim de semana,, acrescentou. Quanto à reivindicação de aumentos de 30 por cento, Pizarro sublinhou que "há até várias propostas de flexibilidade que ultrapassam muito esse valor".





"Quanto ao diálogo com os sindicatos, o Governo tem feito um diálogo que é de boa-fé", continuou o ministro, para reiterar que "o Governo está disponível para se aproximar das reivindicações dos médicos".



"Mas como julgo que todos compreenderão, isto só poderá ser feito num quadro que assegure que daqui resulte maior capacidade de resposta aos portugueses", acentuou.



"Ninguém pode esperar que uma negociação signifique intransigência por qualquer das partes", rematou o ministro da tutela, assinalando que do processo deve resultar um conjunto de condições para a "reorganização do Serviço Nacional de Saúde".