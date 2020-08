PJ apreende 400 Kg de cocaína e detém seis elementos de rede internacional de tráfico de estupefacientes

A droga foi apreendida na terça-feira após uma investigação iniciada em finais de abril.





O produto estupefaciente, vinha dissimulado na carga do contentor, proveniente do Brasil e “apresentava um elevado grau de pureza, sendo suficiente para produzir mais de quatro milhões de doses individuais”, refere a PJ em comunicado.



Os seis indivíduos, suspeitos de pertencerem a uma rede internacional já referenciada pelas autoridades, têm entre 20 e 51 anos. São quatro espanhóis e dois portugueses, tidos como “figuras proeminentes na hierarquia da referida rede criminosa, acreditando a PJ ter dado um duro golpe naquela estrutura organizacional”.



A “Operação Vento Norte”, desenvolvida pela Secção Regional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Diretoria do Norte, em articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, contou com a colaboração da Autoridade Tributária.



Os detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.