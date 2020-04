PJ apreende fichas da PIDE que estavam à venda na internet

Não há na história da PJ memória de uma apreensão do género. Acontece curiosamente em vésperas da comemoração do dia da liberdade.



São documentos dos arquivos da PIDE - documentos de um antigo processo judicial com mais de 700 nomes de pessoas que estavam a ser investigadas por motivações políticas.



Depois de periciados, os documentos vão ser entregues à Torre do Tombo.