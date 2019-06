PJ apreende mais de uma tonelada de cocaína

A embarcação de pesca. Proveniente da América do Sul, foi interceptada ao largo de Cabo Verde, em pleno Oceano Atlântico.



Os tripulantes, sete homens de nacionalidade brasileira com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos, foram detidos.



A investigação partiu da cooperação entre a Polícia Judiciária e a Polícia Federal Brasileira. O pesqueiro foi interceptado no passado dia 22 de maio, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea. Esta segunda feira chegou à Base Naval de Lisboa.



No navio patrulha oceânico "Setúbal" seguiam 44 elementos da Marinha e uma equipa de fuzileiros do destacamento de ações especiais.