PJ apreendeu duas toneladas de cocaína a bordo de veleiro

Foi uma operação complexa, com condições de tempo adversas e desenvolvida na duas últimas semanas, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea portuguesas.



Na Base Naval do Alfeite, a Polícia Judiciária deu a conhecer aos jornalistas o material apreendido, com origem na América do Sul.



As autoridades nacionais contaram ainda com a colaboração de polícias e organismos de investigação do Brasil, Espanha, França e Reino Unido.