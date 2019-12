PJ concluiu que incêndio de Monchique em 2018 foi provocado por linha elétrica

O relatório policial encontra-se ainda a ser analisado pelo Ministério Público de Portimão. O relatório do Observatório Técnico Independente criado pelo Parlamento para acompanhar os incêndios florestais, entregue em Maio no Parlamento, já apontava como possível causa do fogo uma linha elétrica.