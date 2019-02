PJ conduz buscas na Associação de Turismo dos Açores

RTP27 Fev, 2019, 13:29 / atualizado em 27 Fev, 2019, 13:39 | País

A operação “Nomos” decorreu no âmbito de um inquérito tutelado pelo DIAP de Ponta Delgada, “relativo a uma investigação sobre fortes suspeitas da prática dos crimes de fraude para a obtenção de subsídio, peculato, falsificação de documentos e participação económica em negócio”.



Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que foram realizadas cerca de vinte buscas a empresas, residências e viaturas, que “permitiram a apreensão de abundantes elementos com interesse probatório, entre os quais documentação contabilística, faturas, contratos, pagamentos, relatórios de execução de projetos, dados informáticos e correio eletrónico”.



Foram constituídos cinco arguidos, entre eles o presidente da Associação de Turismo, uma responsável de departamento, familiar do presidente. São suspeitos de, em conluio com outras pessoas, “terem atuado ao longo de vários anos à margem das regras de contratação pública, com vantagens pessoais e para terceiros”.





A Associação de Turismo dos Açores foi participada pela Região Autónoma dos Açores. O presidente do Governo Regional quer que o caso seja esclarecido.