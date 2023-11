PJ desmantela rede criminosa que explorava pelo menos 100 imigrantes no Baixo Alentejo

Uma grande operação policial que envolveu cerca de 480 operacionais da Polícia Judiciária e um total de 78 mandatos de busca, em várias cidades e freguesias da região do Baixo Alentejo, levou à detenção de 28 suspeitos de exploração laboral de cidadãos imigrantes de diversas nacionalidades, entre as quais romena, moldava, indiana, senegalesa e paquistanesa, divulgou a Polícia Judiciária na manhã desta terça-feira em comunicado.

"São indivíduos que vêm trabalhar para a região Sul do país, naturalmente que a promessa de compensação monetária depois nunca se verifica (…) tudo o que lhes é oferecido e lhes era prometido é cobrado de forma muito pesada”, explicou a diretora da UNCT, Manuela Santos, numa conferência de imprensa que decorreu esta tarde na sede da PJ.

A diretora da Unidade Nacional de Contra Terrorismo, Manuela Santos afirmou que a Operação Espelho detetou um número "muito elevado de vítimas", "seguramente mais de 100 pessoas", que estavam a ser vítimas de exploração laboral, nomeadamente nas localidades de Cuba e Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja. Segundo a diretora, num primeiro momento estão apenas a ser ouvidas algumas das vítimas, atendendo o prazo apertado para apresentação das vítimas e as dificuldades no próprio interrogatório que exigem recurso a intepretação por serem cidadãos estrangeiros.





“As pessoas muitas vezes não querem falar, não querem dar conta daquilo que lhes está a acontecer, porque muitas vezes elas próprias não se sentem tão vítimas como aquilo que efetivamente são”, explicou a diretora da UNCT da PJ, ressalvando o medo que as vítimas têm de falar e denunciar devido à forte intimidação que sofreram. "Há uma pressão psicológica e física muito forte, temos registo de agressões físicas", acrescentou.





De acordo com Manuela Santos, as denúncias "nunca partem das próprias vítimas", porque são inibidas pelos membros da estrutura criminosa, mas "surgem sempre através de pessoas que conseguem observar que há qualquer coisa de estranho". Com base nos testemunhos recolhidos esta terça-feira, a diretora adianta que os imigrantes queixam-se de “um trabalho muito duro e exigente, com muitas horas de trabalho e pouco espaço para descanso".





Muitas destas vítimas "são aliciadas, com promessas vantajosas, através de anúncios nas páginas de internet" e acabam por ser recrutadas para a região do Alentejo por ser uma região envelhecida e "muito carenciada em termos de recursos humanos", com necessidade de mão-de-obra para trabalhar nas explorações agrícolas, e onde vivem "em condições deploráveis", explicou.





Segundo a diretora da UNCT da Polícia Judiciária, os suspeitos que se encontram detidos e serão presentes a um primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação, "deverão ficar em prisão preventiva".





Os 28 suspeitos, oito mulheres e 20 homens, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, estão indiciados pela prática de vários crimes, entre os quais associação criminosa, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, angariação de mão-de-obra ilegal, extorsão, branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos.