PJ detém 17 suspeitos da prática de crimes de associação criminosa

Lusa 19 Abr, 2017, 14:50 | País

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que os suspeitos foram detidos no âmbito de uma operação realizada em vários locais do país.

Os crimes "vinham ocorrendo em várias localidades dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Portalegre, pelo menos desde agosto de 2016", adianta.

A fonte explica que no decurso da investigação, que se prolongou por nove meses, "foram identificadas cento e quarenta vítimas daquele tipo de crimes, catorze das quais admitiram a sua condição de vulnerabilidade e de efetivos lesados pela referida associação criminosa, voltada para a obtenção de elevadas e desproporcionadas vantagens patrimoniais, explorando situações de necessidade dos lesados".

"No decurso da operação agora realizada nas localidades de Alter do Chão, Gáfete, Alpalhão, Castelo Branco, Covilhã e Guarda, foram apreendidos cerca de vinte mil euros em dinheiro, dez viaturas automóveis, armas de fogo e munições ilegais, milhares de peças de roupa contrafeita e vasta documentação alusiva à principal atividade delituosa em investigação", acrescenta a nota.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 72 anos, vão ser sujeitos a um primeiro interrogatório judicial para sujeição a medidas de coação adequadas.

Na operação, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda contou com o apoio das Diretorias do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, bem como de várias equipas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e dos Núcleos de Investigação Criminal da GNR, em especial dos Comandos Territoriais de Portalegre e Castelo Branco, assim como de vários elementos da PSP da Guarda.