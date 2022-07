PJ detém alegado autor de crimes de abuso sexual de crianças em Cantanhede

De acordo com fonte da PJ, a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária na segunda-feira, ocorrendo ao final do dia, "depois de um conjunto de diligências".

As diligências efetuadas levaram "à forte convicção da prática de vários abusos sexuais sobre uma menina de 11 anos", que se terão "iniciado no final deste ano letivo".

"A denúncia partiu de um familiar próximo a quem a menina relatou e que depois se dirigiu à GNR. A GNR comunicou à PJ e espoletou-se a investigação", informou.

O homem de 46 anos é padrasto da menina, tendo os abusos ocorridos na residência da família.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, tendo-lhe sido aplicada "a medida de coação de prisão preventiva".