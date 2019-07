PJ detém homem procurado em Itália há 20 anos

O homem foi condenado a 25 anos de prisão pelo homicídio da então companheira.



Fugiu em 1999 e há nove anos que vive em Portugal, onde tem autorização de residência e família.



Foi detido pela Unidade de Informação de Investigação Criminal em Boticas, no distrito de Vila Real, onde é também proprietário de uma loja de comércio.



As autoridades portuguesas atuaram com base num mandado de detenção europeu e acabaram por localizar o homem, de 56 anos.



A RTP apurou que a identificação do passaporte do agora detido é um dos dados que constam do mandado de detenção.