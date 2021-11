PJ detém mulher suspeita de matar idoso em Reguengos de Monsaraz

Em comunicado, a PJ explicou que a mulher foi identificada e detida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, sendo suspeita do crime ocorrido em 15 de janeiro deste ano.

"A arguida, com recurso a extrema violência física, terá agido com intenção de se apropriar do dinheiro que a vítima tinha na sua residência, após ter recebido a respetiva pensão social", disse a polícia de investigação criminal.

A mulher, desempregada e com antecedentes criminais, ainda vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para lhe serem aplicadas medidas de coação.

A vítima foi encontrada, já sem vida, na noite de 15 de janeiro, na sua casa em Reguengos de Monsaraz, com o corpo a apresentar "indícios de violência", disse na altura à agência Lusa fonte da GNR.

A PJ foi contactada e ficou responsável pela investigação do caso.