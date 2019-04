PJ detém suspeito de homicídio cometido no domingo em praia de Aljezur

Lusa29 Abr, 2019, 13:58 | País

O detido é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida e foi identificado na sequência da investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária, apesar de ter atuado com a cara coberta, referiu a PJ num comunicado.

A polícia destacou a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portimão e Aljezur para a identificação do alegado autor do homicídio, ocorrido ao final da manhã de domingo no interior de um bar localizado na praia do Amado, concelho de Aljezur.

"O crime, cometido com arma de fogo, culminou conflitualidade existente entre o autor e vítima, que já decorria há vários anos. Apesar de ter agido de cara coberta, o autor foi identificado e posteriormente detido", revelou a PJ, relativamente à motivação do alegado atirador.

O detido, de 41 anos, vai ainda ser presente ao tribunal de instrução competente para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação a aplicar.

No domingo, uma fonte policial disse à agência Lusa que a PJ estava a investigar o homicídio de um homem ocorrido na praia do Amado e que uma equipa de investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão se tinha dirigido para o local após o crime, que ocorreu cerca das 11h00.

A vítima foi atingida com disparos de uma arma de fogo e o autor do crime fugiu do local, tendo sido agora detido pela PJ.