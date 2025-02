PJ detém três traficantes no Aeroporto de Lisboa com 33.000 doses de cocaína

Segundo a Judiciária, a operação decorreu no domingo e esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), tendo a droga sido transportada por via aérea a partir do Brasil e da Guiné-Bissau.

Parte do produto foi transportado por um dos suspeitos, meticulosamente dissimulado junto ao corpo, e o restante foi no interior do organismo de um outro, explica a PJ.

Aquela polícia de investigação criminal adianta que as detenções ocorreram no âmbito de duas investigações distintas, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, "nas quais se investigam as atividades de grupos criminosos que se dedicam à introdução, por via aérea, de consideráveis quantidades de cocaína em território nacional".

Os detidos, cidadãos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem para identificar os contornos deste esquema de tráfico.