PJ deteve 12 militares suspeitos de corrupção na Força Aérea

Os empresários sobrefaturavam os produtos que vendiam às messes de oficiais lesando a Força Aérea e o Estado. O valor excedente era repartido por todos.



Em comunicado, a Polícia Judiciária diz que "através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa, na sequência e em complemento da operação realizada no mês de novembro do ano passado, deteve doze militares e quatro empresários ligados ao ramo da comercialização de géneros alimentícios, por crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, abuso de poder e falsificação de documentos".



Na operação "participaram 130 elementos da Polícia Judiciária e 10 magistrados do Ministério Público". Foram realizadas 36 buscas nas áreas dos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Évora e Faro, "das quais 31 domiciliárias e 5 não domiciliárias, tendo sido apreendidos documentos e material relacionado com a atividade criminosa em investigação".



No comunicado, a Polícia Judiciária revela que o "modus operandi consistia na sobrefaturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea, e posterior divisão entre os militares e os empresários do saldo relativo à diferença entre o valor da fatura original, ou seja, o valor efetivo da venda dos produtos alimentares e o valor sobre faturado ao Estado".



Os detidos serão presentes a tribunal para determinação das medidas de coação e a investigação "prossegue com vista à continuação de recolha de prova".



A PJ diz ainda que a operação "contou com a colaboração dos Serviços da Polícia Judiciária Militar".