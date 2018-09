PJ deteve bombeiro suspeito de atear fogo em Vila Velha de Ródão

Lusa27 Set, 2018, 13:56 | País

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ explica que o homem, de 44 anos, bombeiro, foi detido pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, registado no dia 20 de setembro, no concelho de Vila Velha de Ródão.

"Por volta das 10:30, o suspeito, usando chama direta, colocou um foco de incêndio numa zona de pinhal, progredindo rapidamente, tendo consumido cerca de 30 mil metros quadrados de mato, eucalipto e pinheiro bravo", lê-se na nota.

A PJ refere que o incêndio teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e musculada intervenção dos meios de combate.

"A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como uma grande mancha florestal, zonas agrícolas e habitações", sublinham.

Adianta ainda que a detenção do homem contou com a colaboração do grupo de trabalho criado na Unidade de Missão Para a Valorização do Interior (UMVI) para redução do número de ignições e reforço da investigação das causas, composto por elementos da PJ, da GNR e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.