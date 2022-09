PJ deteve dois homens suspeitos de tráfico de cocaína por via aérea

Em comunicado, a PJ refere que, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois homens, sobre os quais recaem fortes suspeitas de crimes de tráfico ilícito de produtos estupefacientes.

A PJ precisa que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de, pelo menos, 12.000 doses individuais.

Segundo a PJ, esta de ação de combate ao tráfico de droga por via aérea permitiu a apreensão "de considerável quantidade de cocaína" que um dos suspeitos transportava, desde um país da América do Sul para Lisboa, no interior do organismo com o propósito de a entrega ao outro detido.

Aquela polícia refere ainda que os arguidos, de 22 e 40 anos de idade, ambos estrangeiros, ficaram em prisão preventiva.