PJ deteve em Monção espanhol que estava em fuga há vários anos

O homem era alvo de um mandado de captura internacional e a detenção ocorreu no sábado, em Monção.



De acordo com a PJ, o homem, de 54 anos, era procurado pelas autoridades espanholas para cumprimento de uma pena de 30 anos de prisão.



Foi considerado culpado da prática de vários crimes: homicídio, roubo à mão armada em agências bancárias e extorsão, factos cometidos entre os anos 1990 e 1997, em Espanha.



A detenção foi feita pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo, em colaboração com o Corpo Nacional de Policia de Espanha.



O arguido foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães e encontra-se em prisão preventiva, a aguardar extradição.