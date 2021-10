PJ deteve homem em Loulé por abusos sexuais a criança

Em comunicado, a Polícia Judiciária precisa que o homem foi detido "por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado", que foram cometidos com uma menor do seu círculo familiar residente no concelho de Loulé.

A PJ refere que, na sequência da investigação, foi possível recolher vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais à criança da sua família, bem como sobre outros elementos do seu agregado familiar, mas que já prescreveram.

Segundo a PJ, as agressões sexuais ocorreram "sempre em ambiente totalmente controlado" pelo homem agora detido, designadamente em residência de familiares e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos.

"O conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, tendo culminado na detenção do suspeito", indica aquela polícia.

O detido foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e proibição de permanecer em locais frequentados por crianças.

A PJ refere ainda que a investigação é dirigida pela secção de Loulé do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

CMP // VM