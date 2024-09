Foto: Rui Rodrigues - RTP

A Polícia judiciária deteve mais um presumível incendiário. É suspeito de ter ateado o fogo em Talhadas, Sever do Vouga, na passada quarta-feira. As autoridades acreditam que o indivíduo de 47 anos, terá ateado também outros três fogos no concelho em julho, num contexto de dependência alcoólica.