PJ deteve mais dois suspeitos de atearem fogos

O outro suspeito foi detido no dia 14, em São Pedro do Sul, distrito de Viseu.



Os dois homens vão ser presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação.



Desde 8 de julho, a Judiciária deteve 12 alegados incendiários.



Já a GNR fez, desde o início do ano, 57 detenções, mais cinco do que em igual período do ano passado.