PJ deteve oito pessoas e apreendeu o equivalente a 270 mil doses de cocaína

Em comunicado divulgado hoje, a PJ explica que as detenções ocorreram no âmbito de inquéritos distintos onde se investigam as atividades de grupos criminosos que, de forma organizada, se dedicam "à introdução de significativas quantidades de produtos estupefacientes em território nacional, bem como à sua posterior distribuição".

Os detidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 34 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, acrescenta a PJ.