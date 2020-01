PJ deteve suspeitos do assassinato de jovem no Campo Grande

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Polícia Judiciária deteve três suspeitos do homicídio do jovem assassinado no Campo Grande, em Lisboa. A polícia revelou que os presumíveis autores do crime foram identificados numa operação levada a cabo no concelho de Sintra e que a vitima terá resistido a um assalto.