PJ e PSP fazem buscas no centro e norte por venda de explosivos a claques de futebol

RTP 13 Jul, 2017, 10:22 / atualizado em 13 Jul, 2017, 11:20 | País

Foram apreendidos explosivos e material pirotécnico que está agora a ser verificado.



A operação decorreu depois de vários meses de investigação. Foram executadas mais de 40 buscas domiciliarias e não domiciliárias no norte e centro do país, incluindo em Barcelos, em Chaves e em Santa Maria da Feira. Foi acompanhada de um juiz de instrução e uma brigada de minas e explosivos da PSP.



Um dos alvos das buscas terá sido a casa de um vigilante do estádio do FC Porto, habitante em Paços de Ferreira, onde se encontrou diverso material explosivo.



O homem, ainda não identificado, é suspeito de fornecer material de pirotecnia e explosivos às claques do Vitoria de Guimarães e aos Superdragões do FC Porto,



As investigações estarão também relacionadas com um ataque a tiro a um autocarro com elementos de uma empresa de segurança ao serviço do Sporting Clube de Braga, em janeiro passado.