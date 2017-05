PJ eleva para sete os detidos em operação de combate ao tráfico de droga em Coimbra

Lusa 16 Mai, 2017, 14:43 | País

Segundo a mesma fonte, a operação começou às 06:00, com o apoio da Polícia de segurança Pública (PSP), e continua em vários locais do país.

O diretor da Diretoria do Centro, Rui Almeida, disse à agência Lusa que os detidos são cinco homens e duas mulheres suspeitos de tráfico de estupefacientes, no âmbito de "dezenas" de buscas domiciliárias efetuadas no Bairro do Ingote.

Além dos detidos, que inicialmente foram seis, os investigadores apreenderam vários veículos, quantidades de droga e outro material que "ainda não foi referenciado", adiantou o responsável.

De acordo com Rui Almeida, a operação está relacionada com outras que decorrem também noutros pontos do país.

A operação envolveu "dezenas de investigadores da PJ e de elementos da PSP", acrescentou.

No final de outubro de 2016, a PJ e a PSP já tinham realizado uma operação semelhante no mesmo bairro, tendo detido 12 indivíduos e apreendido várias armas e quantidades significativas de haxixe e heroína.