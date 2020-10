PJ está a realizar uma grande operação de combate ao tráfico de armas

Mais de vinte pessoas já foram detidas, mas as diligências prosseguem.



Estão em curso 200 buscas domiciliárias e não domiciliárias.



No terreno estão cerca de três centenas de operacionais da PJ, em colaboração com agentes da PSP e militares da GNR.