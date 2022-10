PJ faz buscas relacionadas com contratos do SIRESP

De acordo com uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a investigação está a ser levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.As buscas estão a decorrer em diferentes locais eEm causa estão suspeitas de crimes de tráfico de influência,O inquérito está em segredo de justiça.

As buscas domiciliárias e não domiciliárias decorrem em diversos locais, incluindo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, as instalações de quatro empreas e três residências particulares.



Na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna estão cerca de dez inspetores da Polícia Judiciária. O inquérito surgiu a partir de uma denúncia apresentada pela ex-ministra da Adminstração Interna e da Justiça, Francisca Van Dunem, a 28 de março de 2022.

, nomeadamente com o facto de um consultor que tinha trabalhado para uma empresa fornecedora do SIRESP ter passado posteriormente a ser consultor do próprio SIRESP.

Reação do MAI



Em declarações à RTP, o Ministério da Administração Interna "manifesta a sua satisfação face às diligências processuais da Polícia Judiciária hoje em curso nas instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e da empresa Siresp SA".

O Ministério agora tutelado por José Luís Carneiro lembra que a ex-ministra Francisca Van Dunem, à data ministra da Administração Interna e da Justiça, fez uma participação ao Ministério Público em março deste ano para "serem adotadas as providências adequadas às suspeitas sobre a regularidade formal dos atos preparatórios e contratos relativos ao concurso SIRESP".

"Neste contexto, aquelas entidades [SGMAI e SIRESP] prestarão toda a colaboração que lhes for solicitada por parte das autoridades competentes", assegura o MAI.

Altice Portugal alvo de buscas

Pouco depois da nota do DCIAP, a Altice Portugal confirmou que é uma das empresas que está a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária. Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a empresa garante que prestou "toda a colaboração que lhe foi solicitada".



A dona da Meo "confirma que foi uma das empresas objeto de buscas pela Polícia Judiciária em cumprimento de mandato do Ministério Público, no âmbito de processo de investigação em curso".



"A Altice Portugal esteve e sempre estará disponível para quaisquer outros esclarecimentos", indicou ainda a empresa em declarações à agência Lusa.