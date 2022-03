PJ fez buscas na EMEL e Assembleia Municipal de Lisboa

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Polícia Judiciária fez hoje buscas na EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa - e na Assembleia Municipal de Lisboa. Estão sob suspeita negócios relacionados com contratos de consultoria celebrados entre empresas municipais e juntas de freguesia com empresas privadas.