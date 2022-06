PJ investiga caso de recém-nascido encontrado sem vida no lixo

Uma mulher de 22 anos deu entrada no centro hospitalar com uma hemorragia.



Os médicos detetaram que tinha acabado de dar à luz, mas não sabiam do paradeiro do recém-nascido.



A jovem terá dado à luz em casa, mas as complicações com o parto obrigaram a que fossem chamados os bombeiros.



O bebé acabou por ser encontrado, já sem sinais vitais, no interior de um caixote do lixo perto da casa onde a mulher tinha sido assistida.