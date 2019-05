PJ investiga contratação pública na Direção-Geral da Autoridade Marítima

Lusa22 Mai, 2019, 13:03 / atualizado em 22 Mai, 2019, 13:11 | País

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que as diligências da PJ foram realizadas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O inquérito prende-se com procedimentos de contratação pública realizados entre 2012-2019.